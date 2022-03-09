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Германия оказалась не готовой к огромного количеству беженцев из Украины, которые уже заполонили всю страну.

Ежедневно в Берлин приезжает больше, чем 10 тысяч граждан с Украины. Однако Берлин для украинцев является только промежуточной точкой, затем они разъезжаются по территории всей страны.

Только за последние несколько дней в Германию приехало несколько десятков тысяч людей, покинувших Украину. Известно, что в прошедшее воскресенье в Берлине было зарегистрировано более 13 тысяч украинцев.

При этом не все местные власти были готовы к подобному варианту событий и такому большому количеству вновь прибывающих людей. И в ряде регионов местное правительство обратилось за помощью к федеральным властям.

Также правительство ФРГ сделало обращение о том, что для беженцев лучше делать пожертвования в денежной форме, нежели оказывать помощь, предлагая одежду и бытовые предметы, которые не всегда являются вещами первой необходимости.

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