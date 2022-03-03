В Польше заявили о необходимости ядерного арсенала для защиты страны.

Соответствующее мнение высказал автор издания Gazeta Polska Томаш Сакевич. Он заявил, что необходимо начать принимать участие в европейской программе совместного использования ядерного оружия. При этом автор статьи указывает, что НАТО должно защищать Польшу, а Украина аналогичной защиты не имеет. Но даже это не даёт полной уверенности в том, что Польша не пострадает от ядерных ударов.

Кроме участия в программе совместного использования, возможен вариант, при котором в стране появятся свои ядерные боеголовки. Но, как указывается, хранение ядерного оружия – это весьма непростой процесс, так как требуется особое оборудование, бункеры и шахты.

Сакевич отметил, что ядерное оружие является наиболее надёжной гарантией безопасности.

Ранее в Пентагоне заявили, что ядерную войну выиграть невозможно. Также было заявлено об отмене испытательного запуска ракеты Minuteman III.