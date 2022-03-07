Французское издание рассказало, что ухудшение взаимоотношений Франции и России, а также ведущий к этому разрыв связей между странами, вызовет в результате очень серьезные последствия.

На данный момент Франция зависима от России в плане поступления российского сырья, которое имеет стратегическое значение для страны. Из России во Францию поставляются цветные металлы, которые необходимы для сферы производства автомобилей, а также авиации.

Большую часть российского экспорта на территорию Франции сейчас составляют именно цветные металлы.

Поставляет Россия во Францию палладий – его применяют для изготовления автомобильных нейтрализаторов, вольфрам – применяется в сфере производства электроники, а также кобальт, титан, никель, медь и платину.

И несмотря на то, что во Франции серьезно минимизировали собственную зависимость от ископаемых источников получения энергии, уголь, поставляемый из России, важен для нее. Если взять 2020 год, что около 30 процентов завозимого во Францию угля было именно из России.

Источник: https://ria.ru/20220307/razryv-1776989547.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop