Переход на электромобили ускоряется темпами, которые не предсказывали еще полгода назад. Что это означает для автомобильной инфраструктуры, рассмотрела обозреватель Forbes Дженнифер Джейкобс Дангс. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В декабре 2021 года продажи полностью электрических автомобилей в Европе впервые превысили продажи дизельных автомобилей. «Тесла» побила свой очередной рекорд, поставив 309 000 электромобилей в четвертом квартале 2021 года, что на 71% больше, чем за тот же период годом ранее. В целом в 2021 году было продано более 6,6 млн электромобилей, и ожидается, что это число вырастет до 10,5 млн в 2022 году.

В Норвегии два из каждых трех проданных в 2021 году автомобилей были электрическими, и ожидается, что это соотношение достигнет четырех из пяти в 2022 году. Европа достигла критической точки, и семь автомобильных брендов уже обязались к 2030 году продавать на 100% только электромобили.

В США автомобильный рынок по-прежнему сосредоточен на автомобилях с бензиновым двигателем, но с более строгими стандартами экономии топлива к 2030 году и здесь 50-65% новых продаваемых автомобилей будут электрическими. Американские производители заявили о намерении прекратить выпуск автомашин с бензиновым двигателем к 2035 году. Этот шаг повлияет на стоимость перепродажи и может еще больше ускорить внедрение электромобилей.

Этот всплеск потребления электромобилей создает столь же растущую потребность в новой зарядной инфраструктуре. По оценкам, основанным на обязательствах автопроизводителей, к 2030 году будет продаваться 40 млн электромобилей в год. Исходя из этого, только в Европе необходимо будет дополнительно устанавливать 15 000 зарядных устройств каждую неделю и почти столько же в США.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе для этого нужно ответить на 4 вопроса: кто заряжает, когда заряжает, где и зачем? Горожанин или домовладелец? Нужна ли им быстрая зарядка (150 кВт) или обычная (7-22 кВт)?

Электричество может стать доступным везде, в отличие от бензина. С различными вариантами зарядки – дома, на работе или в магазине – специализированная «автозаправка» станет лишь одним из многих вариантов.

В то же время в январе Shell запустила центр зарядки электромобилей в Западном Лондоне, заменив свои бензиновые и дизельные насосы на 9 устройств быстрой зарядки (175 кВт), которые могут заряжать электромобили до 80% менее чем за 10 минут. Итак, традиционные заправки еще не вышли из игры!

Ключевым моментом, однако, является то, что люди предпочитают удобство, поэтому инфраструктура электроподзарядки должна соответствовать потребностям водителей, где бы они ни находились, будь то дома, на работе или на отдыхе.

Преимущества электромобилей очевидны. Они могут сократить средние выбросы за весь срок службы по сравнению с автомобилями, работающими на бензине/дизтопливе, на 65%, если большая часть электроэнергии вырабатывается из среднего энергетического баланса, и до 83% при зарядке полностью экологичной электроэнергией.

Теперь вопрос лишь в том, готовы ли Европа и США предоставить достаточную инфраструктуру зарядки, в которой нуждаются водители электромобилей, и как они могут сделать это лучше всего.