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Согласно новому отчету Американского фонда здоровья легких, переход на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов может помочь предотвратить до 110 000 смертей в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Forbes. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В отчете под названием «Ориентация на здоровый воздух» от Американского фонда здоровья легких (влиятельной общественной организации, возглавляемой пациентами и существующей с 1904 года) излагаются потенциальные выгоды готовящейся к утверждению программы, направленной на то, чтобы к 2035 году все новые малотоннажные автомобили, продаваемые в США, имели нулевой уровень выбросов, а к 2040 году – все новые большегрузные автомобили достигли такого же стандарта.

Прогнозы данного исследования основаны также и на том, что к 2035 году национальная электрическая сеть будет, как намечено, полностью питаться от экологически чистых источников энергии.

Согласно отчету, такой переход в конечном итоге должен означать, что к 2050 году можно будет избежать 110 000 смертей жителей США. В частности, эта цифра складывается из оценочного расчета, что к той же дате станет возможным предотвратить около 2,79 миллиона приступов астмы и уменьшить на 13,4 миллиона число потерянных из-за легочных заболеваний рабочих дней.

В отчете также подсчитано, что переход к транспорту и энергетике с нулевым уровнем выбросов в Соединенных Штатах принесет глобальные климатические выгоды в размере 1,7 триллиона долларов в течение следующих 30 лет.

В отчете добавляется, что сегодня более четырех из десяти американцев – то есть более 135 миллионов человек – живут в муниципальных сообществах, которые сталкиваются с нездоровым уровнем загрязнения воздуха. А последствия загрязнения воздуха влекут за собой учащение приступов астмы, сердечных приступов и инсультов.

Но в нем также отмечается, что эти проблемы со здоровьем «неравноправно распределяются» между сообществами в сильной зависимости от различий по расовому составу и средним уровнем доходов населения. Одновременно в исследовании подчеркиваются преимущества, которые такой переход будет иметь для каждого штата и городских районов.

В частности, Лонг-Бич в Лос-Анджелесе (Калифорния) указан как район, ​​который, по оценкам, выиграет более всего, за ним следуют Ньюарк в Нью-Йорке и Нэпервилл в Чикаго. «В недавнем отчете IQAir Лос-Анджелес был назван самым загрязненным крупным городом в Соединенных Штатах», – напоминает по этому поводу Forbes.

Национальный старший директор Американской ассоциации здоровья легких по пропаганде и чистому воздуху Уилл Барретт сказал, что масштабы пользы для здоровья, изложенные в отчете, «ошеломляют», и он также «подчеркивает, насколько вредны транспортный и энергетический секторы для здоровья сегодня».

Барретт отметил, что, хотя все больше и больше штатов принимают политику, требующую более высоких долей «экологически чистых» автомобилей, необходимо предпринять дополнительные действия для обеспечения быстрого перехода школьных автобусов и большегрузных автомобилей на нулевой уровень выбросов.

Барретт также добавил, что грузовики, в частности, вызывают ​​«чрезмерную долю загрязнения всех транспортных средств на дороге».

«Что действительно поражает, когда вы думаете о количестве рейсов грузовиков, которые проходят через населенные пункты, в которых осуществляются крупные логистические и складские операции. Чем раньше грузовики перейдут на нулевой уровень выбросов, тем лучше», – сказал Барретт.

Moms Clean Air Force («Мамы чистого воздуха») – еще одна очень массовая общественная группа в Соединенных Штатах, которая активно пропагандирует пользу для здоровья от перехода на электромобили. Директор этой организации по политике в области общественного здравоохранения Молли Раух сказала, что важно понимать масштабы и глубину этих преимуществ, чтобы «мы могли получить полную картину того, что означает по-настоящему очистить воздух для всех наших муниципальных сообществ».

Она пояснила: «Это насущная задача общественного здравоохранения, нацеленная для лучшей защиты детей, людей с астмой, пожилых людей и других уязвимых групп от вредного для здоровья загрязнения воздуха. Вот почему мы выступаем за быстрый переход нашего национального парка школьных автобусов, наших легковых автомобилей, наших большегрузных автомобилей и каждого транспортного средства на каждой дороге на чистую электроэнергию, не загрязняющую окружающую среду».

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод основных положений отчета IQAir о выполнении в 2021 году разными странами мира рекомендаций ВОЗ по качеству атмосферного воздуха в городах.

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