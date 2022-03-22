Болгарские пользователи социальных сетей все чаще выкладывают фотографии автомобилей с нанесенной на них буквой «Z», пишет местное издание «Факти». Автор уверен, что таким образом болгары выказывают поддержку российской спецоперации на Украине.

В публикации говорится, что буква «Z» встречается на автомобилях как с российскими, так и с болгарскими номерами. Владельцы этих машин даже не боятся штрафов, которые могут быть наложены на них из-за размещения этого знака. Все дело в том, что таким образом они нарушают действующее законодательство страны и могут быть наказаны.

Напомним, что после начала специальной военной операции Запад ополчился на РФ и ввел против нее беспрецедентные санкции. Кроме того, Соединенные Штаты и ряд европейских государств поставляют на Украину оружие, несмотря на предупреждения Москвы о недопустимости таких действий.