Эндокринолог Илона Мирзоян, работающая в сети столичных клиник «МЕДСИ Premium», а также являющаяся экспертом телеканала «Доктор», рассказала о полезных продуктах, которыми можно заменить сахар. Её слова передаёт издание «Мослента».

Как отметила эксперт, обычный сахар не бывает полезным или вредным – это зависит от того, сколько именно его употреблять. Кроме того, она указала, что количество сахара не зависит от его цвета или того, из чего сахар получили. В любом случае, для организма сахар будет являться углеводом.

Мирзоян советует полностью отказаться от употребления сахара, который добавляется в пищу. Вместо этого можно употреблять пюре из ягод или фруктов. Кроме того, она рекомендует подсластители на основе листьев стевии.

Ранее диетолог рассказала, что покупать большое количество сахара не имеет смысла. Как было отмечено, это может привести к тому, что сахаром начнут злоупотреблять.