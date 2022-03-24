читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эндокринолог Илона Мирзоян, работающая в сети столичных клиник «МЕДСИ Premium», а также являющаяся экспертом телеканала «Доктор», рассказала о полезных продуктах, которыми можно заменить сахар. Её слова передаёт издание «Мослента».

Как отметила эксперт, обычный сахар не бывает полезным или вредным – это зависит от того, сколько именно его употреблять. Кроме того, она указала, что количество сахара не зависит от его цвета или того, из чего сахар получили. В любом случае, для организма сахар будет являться углеводом.

Мирзоян советует полностью отказаться от употребления сахара, который добавляется в пищу. Вместо этого можно употреблять пюре из ягод или фруктов. Кроме того, она рекомендует подсластители на основе листьев стевии.

Ранее диетолог рассказала, что покупать большое количество сахара не имеет смысла. Как было отмечено, это может привести к тому, что сахаром начнут злоупотреблять.

Вам может понравиться

Французские пользователи соцсетей не поддержали Зеленского, выступившего перед парламентом страны

Президент Украины Владимир Зеленский разозлил простых французов своим выступлением перед парламентом страны. Он призвал компании из Франции выйти из России, так как работая в РФ они якобы «спонсируют» спецоперацию на

Эксперты: антиковидные ограничения в Европе сняли преждевременно

Почти в 20 странах Европы зафиксирован рост заражений коронавирусной инфекцией. Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения связали это со снятием антиковидных ограничений. Об этом заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. По

Вассерман рассказал, как России удалось закрыть вопрос с вводом войск НАТО на Украину

Если Североатлантический альянс и планировал ввести войска на Украину, то сейчас этот вопрос отпал сам собой. Сейчас представители НАТО наперебой заявляют, что не собираются вмешиваться в российскую спецоперацию, рассказал депутат
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 марта – ясно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 24 марта – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 марта – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 24 марта – ясно, до 7 °C | Подольск: погода, 24 марта – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 24 марта – пасмурно, до 5 °C |