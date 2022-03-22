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Закупка сахара впрок большими объёмами для одной семьи может быть сопряжено с рисками для здоровья и привести к тому, что продуктом начнут злоупотреблять. Такое мнение высказала врач-диетолог Наталья Круглова.

В интервью радио Sputnik специалист пояснила, что при долгом хранении сахара в домашних условиях в нём со временем могут завестись насекомые. Тогда продукт просто придётся выбросить, потому что употреблять его в пищу станет нежелательным. Перепродать сахар, в котором завелись насекомые, тоже вряд ли удастся. В этой связи, отметила Круглова, не стоит поддаваться ажиотажу и скупать этот продукт.

Диетолог также добавила, что взрослому человеку достаточно в день 30 граммов сахара. При этом можно и ограничить его потребление – пользы для здоровья в этом случае будет больше. Врач отметила, что при наличии больших запасов сахара дома, есть риск злоупотребить продуктом, что негативно отразится на организме.

Ажиотажный спрос на сахар в последнее время наблюдается по всей России. Это уже привело к тому, что цены на продукт в ряде регионов выросли, а в некоторых магазинах он и вовсе исчез с полок. Но, как объясняют специалисты, это связано не с ограничением в его производстве, а с высоким спросом в условиях которого продавцы не успевают наполнять сахаром свои торговые точки.

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