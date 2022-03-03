Пресс-служба Смольного сообщила, что губернатор Петербурга Александр Беглов побывал на строительной площадке многофункционального спортивно-досугового комплекса СКА Арена.

Градоначальник считает, что это спортивное здание станет визитной карточкой Петербурга. По мнению Беглова, строительство удобного и безопасного пространства – «большой шаг вперед в развитии городской инфраструктуры».

Примечательно, что ранее на этом месте располагался СКК «Петербургский», который в 2019 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) не признал объектом культурного наследия.

Ходе поспешного демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» погиб один из рабочих, выполняющих работы на крыше здания. Тогда в Смольном на себя ответственность за инцидент не взяли, вместо этого осудили исполнительного директора организации-подрядчика по демонтажным работам, а также двух ее прорабов. А реализация проекта по возведению СКА Арены по концессионному соглашению лишь ускорился.

СМИ не раз обращали внимание, что при концессии выделяемые из городского бюджета деньги расходуются практически бесконтрольно. Об этом говорил и депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский. По словам парламентария, модель по выводу средств Петербурга в пользу организаций, которые имеют взаимовыгодные договоренности с администрацией губернатора, является некой «серой схемой».

Кроме того, на некоторые проекты Смольный выделяет необоснованно крупные суммы. Так, депутат Заксобрания Марина Шишкина в 2021 году отмечала, что в концессионных рамках на маршрутный путь трамвая «Чижик» протяженностью 27 км потратили более 2 млрд рублей. Тогда как ГУП «Горэлектротранс», обслуживающий 37 трамвайных и 47 троллейбусных маршрутов, размер пути которых составляет 980 км, получил субсидии общей суммой в 12 млрд рублей.

Действия Смольного касательно строительства СКА Арены на фоне мутной схемы концессионных соглашений до сих пор до конца непонятны. Не исключено, что в проекте возведения этого объекта есть личные интересы чиновников Смольного и губернатора Беглова.