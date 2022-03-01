Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков посоветовал пользователям Instagram поставить на своё устройство старую версию приложения. Его слова передаёт издание URA.ru.

Как отмечается, в Instagram пропал русский язык. Произошло это после недавнего обновления. Поэтому пользователям Android для удобства следует поставить более старую версию. Однако у владельцев iPhone ситуация сложнее.

«Компания Meta Platforms Inc, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, в ответ на требование Роскомнадзора заявила, что не планирует исполнять просьбу по разблокировке российских СМИ. Поэтому частично Роскомнадзор уже начал вводить ограничения», – объяснил Зыков.

Впрочем, он отметил, что нет полной уверенности в том, что исчезновение в приложении русского языка связано именно с этим.

Кроме того, хакер Дмитрий Артимович заявил, что полагает глупой ситуацию, в которой США примут решение заблокировать Instagram. По его мнению, «что-то где-то сбоит» из-за того, что Instagram и Facebook принадлежат одной компании, а последнюю соцсеть Роскомнадзор частично ограничил. Но даже в случае блокировки это можно будет обойти через VPN.

Ранее мы сообщали, что Роскомнадзор потребовал от компании Meta Platforms снять ограничения издания «Звезда» в Facebook. Кроме того, заявляется о блокировке и других изданий.