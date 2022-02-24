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Роскомнадзор потребовал от компании Meta Platforms объяснить ограничения, наложенные на страницу издания «Звезда» в социальной сети Facebook, а также незамедлительно их снять. О соответствующем официальном письме представители ведомства рассказали в своем Telegram-аккаунте.

В документе говорится, что ограничения, введенные против страницы канала, «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей».

Кроме того, Роскомнадзор отметил, что «Звезда» – далеко не единственное заблокированное СМИ в социальной сети Facebook. Он призвал граждан РФ переходить в российские соцсети, чтобы своевременно получать актуальную информацию.

Напомним, что в Meta Platforms назвали причиной блокировки «Звезды» публикацию якобы недостоверных сведений о событиях на Украины. Таковыми в «Фейсбуке» сочли заявления военного ведомства об отсутствии сопротивления со стороны пограничников Украины и о подавлении ПВО этой страны в начале военной операции.

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