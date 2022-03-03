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Замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал, как россияне могут справиться с ситуацией, если Microsoft уйдёт с российского рынка. Его слова передаёт издание “Прайм”.

Согласно заявлению специалиста, есть несколько сценариев развития ситуации. Так, может быть осуществлена блокировка всего ПО компаний. Тогда все пользователи перейдут на Linux и пиратские программы. Но в этом случае не будут работать игровые приставки, их придётся перепрошивать. Займёт переход около полугода или года. Впрочем, такой вариант Пермяков считает маловероятным.

Также возможен вариант, при котором в России просто не будут продаваться ПО компании, но уже купленные будут работать. Новые закупки будут осуществляться через посредников и выйдут в большие суммы. В этом случае также начнётся переход на Linux. Игровые приставки работать будут, но новые уже не купить.

Ещё один вариант – остановка продаж ПО Microsoft на неопределённое время. В этом случае все будут ждать начала продаж, но некоторые также перейдут на Linux.

О том, что в России могут перестать работать Windows и Microsoft Office, мы сообщали ранее. Но, по словам экспертов, это не станет критической ситуацией.

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  • Анна
  • 01.03.2022
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