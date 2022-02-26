Операционная система Windows из-за западных санкций может перестать работать на территории РФ, считают российские разработчики. Одновременно с ней отключится и офисный пакет Microsoft Office, сообщает «Газета.ру».

По мнению экспертов, технологическая блокада на уровне программного обеспечения станет продолжением санкционных мер, предпринимаемых США, Великобританией и Европой. Это сильно ударит по бизнесу, но ничего критичного не случится, уверены специалисты.

Они пояснили, что хотя большинство западных сервисов и вполне может прекратить работу, в России давно имеются альтернативы. Которые совсем не хуже. А некоторые даже намного лучше, чем американские и европейские аналоги. У РФ имеются собственные операционные системы, которые сегодня задействованы в основном в критической инфраструктуре и бизнесе, однако вполне могут использоваться широким кругом потребителей.

Кроме того, российские компании IT-сферы уже неоднократно доказывали, что могут эффективно работать в сложных условиях и находить решения, превосходящие западные аналоги.