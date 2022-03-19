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Член Общественной палаты РФ Никита Данюк рассказал, чем грозит Германии одобрение новых антироссийских санкций.

Ранее глава немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг высказался насчёт санкций в отношении России и предостерёг Германию от остановки газопровода «Северный поток». Данюк согласился с его предупреждением и рассказал, к чему может привести отключение первого «Северного потока».

В частности, как он отметил, это спровоцирует повышение цен в Германии. Кроме того, это приведёт к остановке большого количества промышленных предприятий, что, в свою очередь, приведёт к массовым сокращениям и увольнениям. Это грозит стране безработицей и последующим экономическим коллапсом, а также дестабилизацией общества.

Данюк также отметил, что в Германии довольно осторожно относятся к отказу от энергетических поставок из России.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что следующей зимой в стране могут возникнуть серьезные проблемы с газоснабжением. Он указал, что снабжение газа в нужных объёмах не было обеспечено.

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