Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что следующей зимой в стране могут возникнуть серьезные проблемы с газоснабжением. По его словам, зависимость от поставок голубого топлива была «просто глупой»,

Хабек объяснил, что Германия не обеспечила снабжение газа на следующую зиму в нужных объемах. Из-за этого возникли серьезные риски так называемого «эффекта домино». Если топливо из России перестанет поступать либо ФРГ не получит его из каких-то других источников, то граждане страны не смогут обеспечить полноценный обогрев своих домов.

Кроме того, недостаток газа может сказаться и на промышленности. Если на одном из этапе его поставок вдруг возникнет сбой, то отсутствие нужного объема голубого топлива негативно повлияет и на другие промышленные объекты.

В настоящий момент Хабек находится в Катаре, с которым Германия ведет переговоры о поставках газа. Они являются одной из мер, направленных на снижение зависимости ФРГ от российского топлива.