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Российская операция развивается совсем не так, как организуют подобные мероприятия натовские страны, сообщило американское издание Military Watch. Первое и главное отличие от западных спецопераций – отсутствие бомбежек по примеру Югославии или Ирака.

Кроме того, авиация РФ и Сухопутные силы действуют чрезвычайно эффективно, стараясь не задевать гражданские объекты и поражать только военную инфраструктуру. Генштаб РФ излучает полную уверенность в своих действиях и в успешном исходе спецоперации.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», также отмечают, что элитные подразделения ВС РФ и наиболее эффективная боевая техника еще даже не начинала участвовать в спецоперации РФ.

Напомним, что ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что хотя США и НАТО решили продолжить поставки оружия на Украину, оно не поможет Киеву, так как будет полностью уничтожено высокоточными ударами.

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