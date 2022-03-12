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Соединенные Штаты своими санкционными мерами в отношении России бьют не только по Москве, но и по Брюсселю, пишет китайское издание Global Times. Авторы отмечают, что рестрикции ставят перед собой целью окончательно лишить Евросоюз возможности что-то решать самостоятельно и покончить с его независимостью.

Сейчас Соединенные Штаты пытаются заставить Европу перейти на свои газ и нефть. И дело даже не в том, что американские компании благодаря этому будут получать огромные прибыли. Кроме того, США окончательно привяжут ЕС к себе и смогут с легкостью заставлять его принимать угодные Вашингтону решения в случае возникновения серьезных проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эксперт Дун Ифань отмечает, что США сами отказались от российской нефти, однако одновременно с этим не заблокировали импорт урана, так как без него не смогут функционировать атомные станции на территории страны. Европе же, по велению Соединенных Штатов, придется отказаться от поставок энергоносителей из РФ и попасть в зависимость от Вашингтона.

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