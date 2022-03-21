Экс-советник Дональда Трампа Роджер Стоун сообщил, что действия России на Украине являются обороной. Об этом он заявил в интервью Real America’s Voice.

Согласно словам Стоуна, у американцев нет объективных сведений о происходящем на Украине. Эта страна, как он указал, не похожа на то, о чём говорят СМИ. В частности, как он указал, там размещали ракетные блоки двойного пуска. Кроме того, он отметил наличие биологических лабораторий, финансирование которых осуществлялось за счёт налогов американцев.

В итоге, как заявил Стоун, действия Путина являются обороной, а не наступлением. Но в СМИ об этом прочитать нельзя.

Также Стоун прокомментировал заявления политиков из США о том, что на Украине надо поддерживать демократию. По его мнению, это лицемерные заявления, так как власть Киева нельзя считать демократической. В качестве примера он привёл то, что после победы Зеленского на выборах кандидат от оппозиции был арестован, а сама партия была объявлена незаконной. Кроме того, были закрыты три телеканала, которые выражали критику власти.

Ранее бывший советник президента США Томас Грэм заявил, что необходимо учитывать опасения России из-за возможности расширения НАТО. По его словам, это необходимо для создания системы европейской безопасности.