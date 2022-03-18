Экс-советник президента США Томас Грэм заявил о необходимости создания системы европейской безопасности, принимающей во внимание и интересы России. Его слова передаёт издание РБК.

Согласно заявлению эксперта, в настоящее время есть некоторое понимание того, что Россия воспринимает возможность расширения НАТО угрожающей для себя. Он указал, что этим обстоятельством необходимо заниматься.

Грэм отметил, что в основе мирового порядка в будущем необходимо, чтобы лежало мирное сосуществование США и России как стран, обладающих ядерным оружием. Впрочем, он допускает возможность конкуренции, однако участвовать в ней необходимо ответственно, принимая меры для снижения рисков военной эскалации.

Сейчас, как считает эксперт, на восстановление отношений между Россией и Западом уйдёт немало времени. Кроме того, Грэм отметил, что не может подобрать исторических аналогий в ситуации, сложившейся вокруг Украины.

Ранее авторы издания Global Times обвинили НАТО в конфликте на Украине. Как было заявлено, к такой ситуации привело агрессивное расширение НАТО на восток.