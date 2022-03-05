Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, что Украина имеет технические возможности для ведения ядерных разработок. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

Как сообщил Азаров, в Киеве имеется небольшой ядерный реактор, который нужен для того, чтобы проводить различные работы в сфере науки. Кроме того, Украина имеет в своём распоряжении ядерные блоки, также в стране имеются месторождения урана.

Таким образом, задача по проведению разработок в ядерной сфере является технически выполнимой. Азаров не отрицает, что на этом пути имеется множество и других проблем и различных препятствий, и заниматься этим разумные власти никогда не стало бы.

Кроме того, Азаров отметил, что в Европе Украина сейчас является самой нищей страной, поэтому ядерные разработки для неё неактуальны. Но, если бы власти захотели сделать Украину ядерной державой, то, как он считает, им потребовалось бы для этого 2-3 года.

Ранее в Польше заявили, что стране необходимо ядерное оружие. Как было заявлено, защита НАТО не гарантирует, что Польша не подвергнется ядерным ударам.