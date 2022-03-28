Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, как власти Украины допустили разруху внутри страны и формирование неонацистских батальонов. Его слова передаёт издание «Народные новости».

В 1991 году Украина получила суверенитет, но, пытаясь идти своим путём, украинские власти начали допускать ошибки. В частности, это произошло из-за недостатка опыта государственного построения. В итоге модель государственности начала создаваться на противостоянии с Россией, что привело к возникновению неонацизма. Постепенно он стал повсеместным.

Олейник отмечает, что на Украину воздействовали США и НАТО, которые желали отделения Украины от России. Так, на Украине появились проекты, которые финансировал Джордж Сорос. Кроме того, в стране появились химические лаборатории США, а также начались процессы нацификации. После 2014 года Украина попала под внешнее управление США. Именно американские власти назначали нужных людей в правительстве Украине и принимали решения.

Сейчас, как отметил Олейник, Украина не в состоянии удерживать под контролем националистические батальоны, которые начали влиять на западные страны. Это чувствуется в Европе и даже в США.

Также политик указал, что очевидно, что решать вопрос с Донбассом Киев планировал силовым путём. Однако российская спецоперация этому помешала.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что непродуманные действия США приведут к катастрофе. Он указал, что события на Украине также являются последствиями кровопролитной политики США.