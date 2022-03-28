Непродуманные действия Соединенных Штатов ведут весь мир к катастрофе. Это подтверждают события на Украине, которые спровоцировал Вашингтон, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он пояснил, что ситуация на Украине входит в число трагических последствий кровопролитной политики Соединенных Штатов. Именно США, действуя исключительно в собственных интересах и получая как финансовую, так и геополитическую выгоду, подавляет независимые страны по всей планете.

«Американцы целенаправленно многие годы подавляли независимые государства в угоду собственным геополитическим и финансовым интересам, стремились подорвать мировой порядок, сложившийся после окончания Второй мировой войны, а также систему ООН», заявил глава Совета безопасности.

Он также отметил, что Вашингтон совершенно не устраивало возникновение в мире новых центров силы. США хотели и дальше оставаться мировым гегемоном, поэтому развязывали кровопролитные войны в Югославии и Ливии, в Ираке, Сирии, Афганистане. К тому, что сейчас происходит на Украине, они тоже приложили руку, стремясь избавиться от одного из крупнейших центров силы на планете.