Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к НАТО. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Так, недавно Зеленский обратился к НАТО с призывом передать Украине каждый сотый танк и самолёт. Согласно заявлению экс-депутата, которое было опубликовано в его Telegram-канале, это обращение указывает на то, что в скором времени Украину ожидает поражение и капитуляция. Кроме того, он считает, что это указывает на то, что Украина не получает от Запада поддержки. Кива указал, что Запад лишь даёт различные пустые обещания и слова поддержки, а также осуждает действия России.

Помимо этого, Кива сообщил, что Зеленский уже неоднократно высказывал обвинения в отношении НАТО, что уже раздражает. В итоге даже кураторы и союзники в скором времени, по мнению экс-депутата, закроют Зеленскому рот.

Ранее мы рассказывали, что во Франции не поддержали выступление Владимира Зеленского. Как было заявлено, украинский президент являеся “безответственным безумцем”.

Вам может понравиться

Коротченко рассказал, что ожидает польские и натовские войска на Западной Украине

Если НАТО не согласится на отправку миротворческих сил на Западную Украину, туда могут быть отправлены польские войска, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что главной их целью станет не

Политолог рассказал о последствиях отказа Европы от российских энергоресурсов

Политолог Марат Баширов рассказал, к каким последствиям для Европы может привести решение президента РФ Владимира Путина продавать газ европейским странам за рубли. В своём Telegram-канале Баширов указал, что это решение
  • Анна
  • 24.03.2022
  • читать 1 минуту

США активизировали переговоры о поставках средств ПВО на Украину

Вашингтон продолжает носиться с идеей отправить на Украину средства противовоздушной обороны. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, США каждый день проводят переговоры с разными государствами, чтобы реализовать этот замысел. Кирби
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 марта – ясно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 24 марта – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 марта – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 24 марта – ясно, до 7 °C | Подольск: погода, 24 марта – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 24 марта – пасмурно, до 5 °C |