Экс-депутат Верховной рады Илья Кива прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к НАТО. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Так, недавно Зеленский обратился к НАТО с призывом передать Украине каждый сотый танк и самолёт. Согласно заявлению экс-депутата, которое было опубликовано в его Telegram-канале, это обращение указывает на то, что в скором времени Украину ожидает поражение и капитуляция. Кроме того, он считает, что это указывает на то, что Украина не получает от Запада поддержки. Кива указал, что Запад лишь даёт различные пустые обещания и слова поддержки, а также осуждает действия России.

Помимо этого, Кива сообщил, что Зеленский уже неоднократно высказывал обвинения в отношении НАТО, что уже раздражает. В итоге даже кураторы и союзники в скором времени, по мнению экс-депутата, закроют Зеленскому рот.

Ранее мы рассказывали, что во Франции не поддержали выступление Владимира Зеленского. Как было заявлено, украинский президент являеся “безответственным безумцем”.