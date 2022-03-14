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Евразийский экономический союз (ЕЭС) и Китай планируют создать независимую международную валютно-финансовую систему. Об этом сообщает издание «Sputnik Казахстан».

Как отмечается, в ЕЭС входит и Россия. Решение о создании такой системы возникло после проведения конференции в видеоформате, темой которой стало обсуждение сотрудничества ЕЭС и Китая. Проект по созданию новой валютно-финансовой системы должны представить уже до конца марта, после чего будет проведено его обсуждение всеми участниками встречи.

Сообщается, что стоимость возможной новой валюты будет рассчитываться как индекс национальных валют стран, которые участвуют в этом проекте, а также цен биржевых товаров.

Кроме того, было заявлено, что Россия также намеревается сделать проще торговые отношения с Индией. В частности, предлагается перейти на расчеты в национальных валютах стран.

Недавно аналитик Дмитрий Бабин заявил, что сейчас китайский юань является лучшей валютой для среднесрочных и краткосрочных инвестиций. Он указал, что это весьма крепкая валюта.

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