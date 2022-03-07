Экс-президент США Дональд Трамп поддержал Россию в свете проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Впрочем, Трамп и его сторонники не перешли на сторону России, а лишь используют эту ситуацию для того, чтобы выставить себя в более выгодном свете. Так, говоря об Украине, Трамп сообщил, что катастрофы не случилось бы, если бы он остался президентом, а выборы в США не были сфальсифицированы. Он отметил, что является единственным президентом XXI века, при котором Россия никуда не вторгалась. Он также предположил, что спецоперация РФ на Украине началась из-за того, что сейчас администрация Белого дома весьма слаба.

Также Трамп отметил, что Путин является умным президентом, но это не самое главное. Основная проблема в том, что американские лидеры весьма глупы. В частности, Трамп считает «гениальным» решение Путина признать ДНР и ЛНР. По его мнению, аналогичным способом можно было бы поступить и на границе США и Мексики.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в эскалации конфликта на Украине виноваты США и НАТО. По его словам, им требовалось проявлять жестокость и силу.