Дефицит продуктов и рост простудных заболеваний среди населения – к этому приведут перебои с поставками российского газа в Германию. Об этом пишет газета Die Welt.

Издание утверждает, что ещё в 2018 году ведомство по защите населения и помощи при катастрофах в Германии провело несколько исследований с целью выяснить, как отразится на стране нехватка энергоносителей. В рамках таких стресс-тестов было сымитировано сокращение поставок газа в на юг Германии.

В ходе исследования выяснилось, что приостановка подачи “голубого топлива” может привести к серьёзным проблемам. Отопление в домах ослабнет, это приведёт к увеличению простудных заболеваний среди немцев, а сами дома, где будет отсутствовать отопление станут получать повреждения из-за остыванию. Помимо этого, многие предприятия, которые производят продукты питания в Германии, работают за счёт газа. Это означает, что в случае его нехватки вполне можно ожидать дефицита хлебобулочных изделий, молока, мяса и так далее.

В Германии в последнее время всё чаще звучат призывы полностью отказаться от российского газа на фоне специальной военной операции на Украине. Однако многие специалисты предупреждают, что для немцев такие действия властей могут оказаться плачевными.