Депутат Госдумы Мария Бутина показала разработанный в России смартфон AYYA T1.

Как отмечается, накануне стало известно, что компания Apple останавливает продажу своих устройств на своём официальном российском сайте. Как заявили в компании, это решение было принято из-за ситуации вокруг Украины. На следующий день Бутина в своём Telegram-канале представила AYYA T1, разработанный специалистами «Ростеха».

Согласно заявлению депутата, сейчас это устройство работает под управлением Android, но уже в мае будет осуществлён запуск версии, которая будет работать на ОС «Аврора», также разработанной в России. Стоимость смартфона составляет 15 тысяч рублей.

Бутина отметила, что устройства обладает уникальной функцией, которая позволяет полностью отключить камеру и микрофон нажатием всего лишь одной кнопки.

«Знаете что, господа хорошие из Apple, а идите-ка вы лесом! А вы, мои дорогие, станьте очевидцем первого соприкосновения депутата с отечественным смартфоном AYYA T1. Получилось лаконично: я и Ая. Главное в этом устройстве – кнопка полного отключения камеры и микрофона. Аналогов в мире нет. Так что малышка Ая – самый надёжный телефон от чужих глаз и ушей! Прорвёмся, товарищи. Даже не переживайте. И не такое проходили», – написала в своём Telegram Бутина.

Ранее эксперты предположили, что восстановить доставку продукции Apple в Россию можно будет к осени. Поставку придётся организовывать через страны, с которыми у России сохранились нормальные отношения.