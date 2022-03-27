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Домохозяйства США, имеющие активы более 100 миллионов долларов, должны платить 20 процентов налога на прибыль, считает президент Джо Байден. По его мнению, такой подход позволит всего за 10 лет пополнить американский бюджет на 360 миллиардов долларов.

Журналисты телеканала CNBC, рассказавшие об этом предложении Байдена, уточнили, что оно будет внесено уже в ближайший понедельник, 28 марта. Также они отметили, что большая часть упомянутой выше суммы будет внесена в бюджет Соединенных Штатов гражданами, имеющими состояние более миллиарда долларов.

Информацию о предложении главы государства журналисты получили из документов Белого дома, переданными им источником, пожелавшим остаться неизвестным, сообщает телеканал.

Напомним, что Байден побывал с официальным визитом в Польше, где принял участие во встрече украинских и американских глав Минобороны и МИД.

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