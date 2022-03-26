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В 13:40 по московскому времени в субботу к встрече США и Украины в формате 2+2 присоединился и президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он провел за столом переговоров 41 минуту и уехал, рассказал политик, сопровождающий американского лидера.

Напомним, что сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел Украины и США Алексей Резникова, Ллойда Остина, Энтони Блинкена и Дмитрия Кулебы. Она организована в отеле «Мэрриот» в Варшаве. Американский лидер присоединился к переговорам, однако никакой подробной информации о них к настоящему моменту не поступало.

Ранее Алексей Резников заявлял, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами в оборонной и политической сферах.

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