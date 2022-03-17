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Журналисты издания The American Conservative заявили, что цитирование президентом Украины Зеленским Мартина Лютера Кинга в обращении к Конгрессу – это попытка манипулировать Соединенными Штатами.

По словам авторов публикации, украинский лидер выступил перед Конгрессом не для того, чтобы продемонстрировать приверженность свободе и миру, а ради бесполетной зоны над Украиной. Кроме того, он требовал дополнительных финансовых вливаний в качестве военной помощи и новых санкций Запада против РФ.

Журналисты отметили, что Киев часто пускается в подобные манипуляции, чтобы получать еще больше поддержки, а также создать на Западе резонанс. Поэтому Вашингтону стоит несколько раз хорошо подумать, прежде чем соглашаться на план Зеленского по предоставлению помощи Украине.

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