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Читатели китайского сайта Guancha прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о переводе оплаты за российский газ, поставляемый в недружественные страны, в рубли.

Статья, в которой рассказывается о решении Путина, была недавно опубликована на сайте. По словам читателей портала, их насмешило то, что европейские политики начали выражать возмущение из-за решения российского президента.

Один из читателей отметил, что даже если Европа захочет полностью отказаться от энергоресурсов, которые поставляет Россия, и примет в её отношении ещё больше санкций, то это смертельно ударит по ней самой.

Другой комментатор указал, что Европа возвращается в нормальное состояние. Под эти он подразумевает то, что у Европы нет поступления дешевых ресурсов извне. Таким образом, за эти ресурсы придётся отдавать реальные деньги.

Ещё один читатель посмеялся над тем, что Европа возмущается тем фактом, что Россия посмела дать отпор.

Ранее о решении перевести оплату за газ в рубли высказался депутат Михаил Делягин. Он указал, что полностью поддерживает это решение, но его удивляет, почему оно не было принято раньше.

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