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16 марта четыре корабля, принадлежащие Китаю, совершили заход в зону островов Сенкаку. Об этом заявляет ТАСС.

Как отмечается, Китай и Япония уже давно имеют между собой спор по поводу этих территорий, так как обе страны имеют претензии на острова. Так, Япония считает эту зону своей. Отмечается, что в 2012 году власти Японии выкупили территории островов у частных владельцев. Эти владельцы, как уточняется, являлись гражданами Японии. Китай выразил возмущение, и с тех пор корабли страны демонстративно заходят в воды островов.

Сейчас сообщается, что в эту зону вошли четыре патрульных корабля, принадлежащие морской полиции Китая. Согласно имеющимся сведениям, Управление безопасности на море Японии отправило им требование покинуть эти воды.

Корабли КНР, как было отмечено, пребывали поблизости от указанных островов в течение 20 дней.

Ранее в Китае заявили, что США научились у Японии разрабатывать биооружие и отрицать факты. С таким мнением выступил военный эксперт Цянь Лиянь.

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