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Михаил Сычев, бывший первый заммэра Ульяновска, получил 3,5 года колонии. Ему выдвинуто обвинение за мошеннические действия с недвижимостью. Информацию сообщает «Коммерсантъ».

Известно, что Сычев в сговоре с местным меценатом Кузнецовым и владелицей агентства недвижимости Колесниковой решили оказать помощь местной церкви в получении земельного участка, где должен был строиться храм.

Они подготовили фиктивные справки, что исторические здания в центре Ульяновска ранее относились к РПЦ. В результате объекты были переданы во владение епархии.

Далее Кузнецов купил у собственников земельный участок, который был нужен РПЦ. За него он заплатил 14 млн рублей при его кадастровой стоимости свыше 28 млн рублей.

Через год епархия получила желаемый земельный участок, который был в собственности у Кузнецова, в обмен на исторические объекты, переданные ей Сычевым.

Сычев вину не признал, Колесниковой присудили 3 года лишения свободы, но условно. Признан виновным и Кузнецов, однако в его отношении дело прекращено по причине его смерти – Кузнецов повесился у себя дома.

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