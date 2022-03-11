Британский наемник Джейсон Хей рассказал о первых днях своего пребывания на Украине. Информацию опубликовало издание The Sun.

Джейсон Хей, бывший военный медик, ранее уже был в двух командировках в Ираке. В феврале прибыл в Киев.

В первые же дни медик проснулся от мощной бомбардировки со стороны ВС России. Он выбежал с оружием в руках из квартиры и связался со своим командованием. Однако, ситуация была настолько запутанной, что никто не понимал, что вокруг происходит.

По прибытии на место вместе с украинским подразделением британский наемник рассказал об «открывшихся вратах ада». Российские ВС начали мощную бомбежку украинского военного объекта. Джейсон рассказывает, что чуть не погиб. Он заявил, что такой боевой мощи не видел ранее – ни в Ираке, ни в Афганистане.

Позже британского наемника задержали сотрудники украинской службы безопасности. Его допрашивали и избивали в течение трех часов. В итого бойца с сотрясением и сильным кровотечением отпустили, у него получилось добраться сначала до Варшавы, а позже – до дома в Британии. Джейсон добавил, что ехал на Украину не для того, чтобы умирать.