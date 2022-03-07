В рамках симпозиума Air Warfare Association в Орландо (штат Флорида) компания General Atomics впервые представила свой новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Gambit. Ожидается. что эта модель станет одним из двух главных кандидатов на участие в программе ВВС США Off-Board Sensing System (OBSS) – по созданию массовых и недорогих дронов-ведомых для пилотируемых истребителей.

Об этом сообщает американское военное издание Breaking Defense со ссылкой на «эксклюзивный источник, хорошо знакомый с программой ВВС США». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В рамках программы OBSS ВВС США рассчитывают поставить на вооружение беспилотный летательный аппарат с высоким уровнем автономности и усовершенствованным набором датчиков, который сможет летать за пределами прямой видимости истребителей четвертого и пятого поколений и отправлять им данные о наведении и другую информацию о потенциальные угрозы.

Прошлой осенью Исследовательская лаборатория ВВС заключила с General Atomics контракт на 17,8 млн долларов на разработку прототипа БПЛА для программы OBSS. Модели General Atomics придется конкурировать с аналогичной разработкой компании Kratos, которая также получила собственный контракт на 17,7 миллиона долларов.

Военно-воздушные силы публично очень мало говорили о программе OBSS, за исключением того, что они ожидают, что система будет «легко восполняемой», то есть достаточно недорогой, чтобы можно было сравнительно безболезненно допустить ее потерю в бою.

“Будущая платформа также будет иметь ограниченный срок службы с точки зрения лет, а не десятилетия, без требований обязательного периодического технического обслуживания у производителя и с ограниченным обслуживанием в полевых условиях”, – сказано в заявлении ВВС США о целях программы.

Ранее, в интервью для Breaking Defense на авиашоу в Дубае в ноябре прошлого года, президент General Atomics Дэвид Александер сказал, что платформа OBSS будет значительно отличаться от текущей линейки беспилотных систем компании, в которую входят такие платформы, как MQ-9 Reaper и MQ-1C Grey Eagle.

Новая система, сказал тогда Александер, будет больше похожа на «миниатюрный истребитель», но «большой проблемой» для OBSS будет «получение финансирования на производство платформы» при одновременном создании скоростного многоцелевого беспилотного летательного аппарата, достаточно живучего, чтобы действовать впереди истребителей в сложных условиях противодействия технически развитому противнику, такому как Китай или Россия.