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Издание Frankfurter Algemeine Zeitung опубликовало статью автора Тьерка Брювиллера, который заявляет, что Америка не сможет найти альтернативу нефти, закупаемой в России, в Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее делегация США первый раз за последние несколько лет переговорила с венесуэльскими властями. По утверждению журналистов, Вашингтон предложил отменить санкции, направленные против Каракаса, для того, что возобновить импорт нефти из Южной Америки и таким образом придержать стремительный рост цен.

На данный момент из-за санкций, которые ранее ввели США, энергоресурсы Венесуэлы идут в Китай и Россию. А Иран поставляет в страну легкую нефть для того, чтобы разбавлять местную тяжелую.

По официальной информации американских властей, за прошлый 2020 год Штаты импортировали 8 млн баррелей нефти. На этот объем пришлом около 540 тысяч баррелей российской нефти. Это меньше, чем ранее закупалось в Венесуэле. Теперь же в США планируют, что Венесуэла заменит Россию в плане поставок топлива.

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