В США заявили о подготовке к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны России. Об этом заявили западные СМИ.

Так, агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимного американского чиновника, рассказало, что США работают вместе с НАТО, чтобы подготовиться к подобным инцидентам, которые якобы может устроить Россия. Как было отмечено, Россия может задействовать оружие массового уничтожения.

Помимо этого, ранее издание The New York Times со ссылкой на свои источники сообщило о формировании Белым домом команды, разрабатывающей сценарии ответных действий. Это должно помочь в том случае, если в России захотят воспользоваться ядерным оружием. Впрочем, было указано, что вероятность подобного развития событий является довольно небольшой.

Со стороны России ранее уже было заявлено, что обвинения в использовании химического или биологического оружия являются невообразимыми. Также было заявлено, что к вопросу ядерного оружия Россия относится соответственно положению военной доктрины.

Недавно военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, почему НАТО и США боятся обмениваться с Россией ядерными ударами. Как он отметил, они понимают, что проблемы после этого будут у всей планеты.