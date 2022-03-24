Североатлантический альянс совсем не напрасно опасается вмешиваться в конфликт на Украине. Он отлично понимает, что появление военнослужащих НАТО на территории этой страны будет означать развязывание войны против России, которая получит полное право атаковать Запад ядерным оружием.

Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил, что военная доктрина РФ предполагает нанесение ядерного удара в случае нападения на нее одного или сразу нескольких государств. При этом подразумевается атака центров принятия решений. То есть, если вмешаться в российскую спецоперацию решится Польша, которая неоднократно заявляла о возможном вводе войск на Украину, то удары будут нанесены и по ней, и по Соединенным Штатам. Так как ни одно действие НАТО не обходится без одобрения Вашингтона.

По этой причине Альянс максимально дистанцируется от событий на Украине и время от времени напоминает, что не собирается вводить войска. Он понимает, что после первых ядерных ударов проблемы возникнут у всей планеты.