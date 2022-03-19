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Основатель Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович с октября 2020 года является гражданином Италии, однако британским властям он сообщил об этом лишь сейчас. Об этом сообщает издание РБК.

Как сообщается, об итальянском гражданстве Куснировича стало известно 17 марта благодаря раскрытию информации британской Investments Global Ltd. Данная организация является подконтрольной предпринимателю.

Известно, что Куснирович владеет 70% Investments Global Ltd. Остальные 30% принадлежат Bosco di Ciliegi. В частности, эта организация управляет расположенным в Москве ГУМом. Кроме того, ей принадлежит итальянская МКС Group S.r.l., занимающаяся продажей одежды и аксессуаров для спорта. По имеющейся информации, выручка Bosco di Ciliegi составила в 2019 году 40 миллиардов долларов.

Комментировать наличие итальянского гражданства Куснировича в Bosco di Ciliegi отказались.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании собираются искать активы Владимира Путина и его приближенных. Для этого будет создана специальная группа.

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