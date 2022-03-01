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Губернатор Петербурга Александр Беглов умолчал о многочисленных проблемах молодежи Петербурга на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал о практике строительства нового жилья в городе, отметив заслуги по созданию социальной инфраструктуры в новостройках.

Президент согласился с ним, обратив внимание, что нужно оставить этот показатель таким же хорошим.

Беглов добавил, что комфортные условия для горожан должны дополнить общественные пространства и спортивные залы.

Однако этого недостаточно. Молодежь в первую очередь едет в города-миллионники за карьерой и хорошим заработком, но в последние несколько лет в Петербурге наблюдается резкий отток молодых людей. Беглова не раз упрекали за провал демографической политике в регионе, но об этом он не стал говорить с президентом.

По статистике, петербуржцы в возрасте 18-23 лет после получения профессии покидают город в поисках лучше жизни в других регионах.

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