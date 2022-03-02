За годы правления, Александр Беглов принял много неэффективных решений, в том числе и области расселения жителей. В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным губернатору пришлось юлить и изворачиваться, чтобы уйти от некоторых интересующих главу государства тем.

Путин сделал замечание Беглову, что есть проблемы в области расселения жителей. Беглов ответил, что «Безусловно» и моментально начал разговор на другие темы. Сомнений в случайности нет, ведь похвастаться Беглову нечем.

За 12 лет власти города смогли расселить около 50 тысяч коммунальных квартир. Сейчас процесс также идет, только медленно. В этой области губернатор принимал много неэффективных решений.

Весной 2021 года экс-прокурор Северной столицы Сергей Литвиненко вспомнил про программу по улучшению жилищных условий, которая не решает проблему. До этого процесс расселения оценивали в Контрольно-счётной палате. Пассивность проявлял также оператор программы СПб ГБУ «Горжилобмен». Подтверждением этому являются официальные данные. По оценкам КСП, бюджет города в 2017-2019 годах потерял из-за этого учреждения почти 800 миллионов рублей.

На сегодняшний день в городе остается не расселенными больше 60 тысяч коммуналок. Замедляется процесс из-за недостаточного финансирования. В 2019 году было расселено 2 тысячи 752 семьи, в 2020 уже 775, а в 2021 – 416 семей. На быстроту работы влияет и сам Беглов, который вводит дополнительные условия. Помощь живущим в коммуналках предоставляют, только если все собственники или наниматели помещений в квартире на это согласны. В противном случае никого никуда не расселяют.

Кроме этого, недавно в Смольном выдумали оправдание, почему не будут расселяться коммуналки. На ноябрьском заседании парламентского бюджетно-финансового комитета бывший руководитель комитета финансов Алексей Корабельников заявил, что расселить все коммуналки невозможно. Причиной по его словам являются молодые люди, которые вкладывают деньги в комнаты в коммунальных квартирах, чтобы не покупать более дорогие студии.