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Консервативный христианский новостной сайт сатирического характера Babylon Bee опубликовал статью, где говорится о том, как Джо Байден, президент Соединенных Штатов будто бы решил продать Аляску обратно России.

Автор материала считает, что подобные действия американского президента могли бы привести к нефтедобыче на этом участке. Рассказал он и о будто бы положительной оценке Джен Псаки такого решения.

Ранее глава Штатов заявил, что не хочет уродовать природу Америки буровыми установками и грузовиками. Однако он не имеет ничего против относительно российской нефти, поэтому желает России успеха в этом деле.

На основе этого высказывания и пошутил автор публикации в Babylon Bee. Он рассказал, что продав Аляску Байден бы точно избежал бурения скважин на территории своей страны.

В действительности же, двумя днями ранее Джо Байден объявил о введении новых санкций против России из-за конфликта на Украине.

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