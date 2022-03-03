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Москва, 2 марта. Известный российский музыкант Вадим Степанцов заявил о своей поддержке военной спецоперации, которую в настоящее время проводит армия Российской Федерации при поддержке вооруженных сил республик Донбасса.

Лидер группы «Бахыт-Компот» выразил уверенность в том, что после завершения активной фазы операции на Украине начнутся судебные процессы над участниками националистических батальонов, которые за годы гражданской войны на Донбассе «прославились» множественным случаями зверств в отношении мирного населения.

«Они отличились особыми зверствами во время так называемой АТО, наладили поставку органов. Понятно, что «личинки сепаров» и сами «сепары» для них не люди. Также они «прославились» зверскими изнасилованиями, когда в гениталии засовывали колючую проволоку и заливали монтажную пену. Это все даже наши власти и власти ЛДНР не решаются придать огласке, но когда будет суд над этими нелюдями, я думаю, весь мир ужаснется и вздрогнет», — говорит он.

Тем же представителям российского шоу-бизнеса и творческой интеллигенции, которым внезапно стало «стыдно» быть русскими, он напомнил про Донбасс и событиях последних 8 лет, разворачивающихся на его территории. И за все это время никто из них не призывал к миру. Нынешний же «пацифизм» он считает лишь желанием усидеть на двух стульях.

«Они привыкли сладко есть и пить и на Украине, и в Евросоюзе. У многих из них есть дачи в Тоскане, Марбелье и так далее. И сейчас, когда их отрезают от европейской сладкой жизни, где они могли тратить заработанные в «проклятой рашке» денежки, им очень больно и обидно», — считает музыкант.

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