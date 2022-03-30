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В США рассказали, как может развиваться глобальная ядерная война с участием России и США. Об этом рассказывают авторы Popular Mechanics.

По словам авторов статьи, могут быть два варианта ядерного противостояния РФ и США. В первом случае Россия атакует американский ядерный арсенал с целью нейтрализации самолётов, атомных подлодок и ракет, которые могут быть вооружены ядерным оружием. Во втором случае Россия максимально задействует своё ядерное оружие, что приведёт к тому, что уровень развития общества в США катастрофически снизится.

В потенциальном конфликте может быть задействовано более трёх тысяч ядерных боеголовок. Жертвами, по словам авторов статьи, могут стать более 100 миллионов мирных жителей как России, так и США.

Впрочем, отмечается, что война с применением ядерного оружия маловероятна в любом случае, так как и Россия, и США неоднократно заявляли, что в случае ядерного конфликта не будет победителей.

Недавно зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия владеет самым мощным в мире арсеналом ядерного оружия. При этом, как Медведев указал, Россия никому не угрожает.

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  • 30.03.2022
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