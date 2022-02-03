Специалисты сообщили о найденном в Пакистане древнем буддийском храме.

Как сообщается, раскопки проводятся в городе Барикот. Специалисты изучили местный древний акрополь, а затем решили провести раскопки на территории, ранее разграбленной мародёрами. В итоге им удалось найти остатки храма.

Выяснилось, что это буддийским храм, он имеет высоту примерно около трёх метров. Храм был возведён на апсидальном подиуме. Также храм имеет вестибюли, которые ведут к входу. Сам вход выходил во двор. Предполагается, что храм мог быть построен на месте другого здания. В свою очередь, это здание также стоит на месте ещё более древнего сооружения.

Возраст храма, по оценкам учёных, около двух тысяч лет. Однако не исключается, что он может быть и старше.

Недавно мы сообщали, что возле Мачу-Пикчу обнаружили древний ритуальный объект. Ранее его не могли найти из-за зарослей джунглей.