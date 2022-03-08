Американский производитель Apple запретил просмотр видеопрезентации своих новых гаджетов для зрителей из России. Об этом указано на официальном сайте производителя, а также на его YouTube-канале.

Презентация новых «яблочных» устройство пройдет во вторник, 8 марта, в 21 час по московскому времени. Прямая трансляция будет проходить как на сайте компании Apple, так и на ее официальном канале YouTube.

Данные о том, что скоро начнется трансляция отображается на ресурсах компании. Однако это сообщение скрыто для пользователей на территории России. А если попытаться перейти по ссылке на предстоящую трансляцию, то выходит сообщение, что владелец видео наложил запрет на его просмотр в вашей стране.

Начиная с 1 марта, компания Apple прекратила продажи своих гаджетов на территории России. Причиной такого решения американской компании стало введение санкций против России со стороны властей США.