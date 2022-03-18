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Из-за ситуации, сложившейся в последнее время вокруг Украины, многие европейские страны начали задумываться о поисках замены российского газа. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

В настоящее время, как заявляют авторы статьи, страны Европы очень активно пытаются найти замену газу, который поставляла Россия. На данный момент они выбрали импорт сжиженного природного газа, однако, как было отмечено, назвать СПГ выгодной заменой российскому топливу нельзя.

Но даже если Европа задействует всю свою инфраструктуру, принять будет возможно не более 145 миллионов тонн СПГ. Несмотря на то, что это довольно большой объём, его всё равно Европе не хватит. Такое количество покроет лишь около 50% газа, который поставляла Россия.

Ранее мы сообщали, что в Швеции призвали Европу отказаться от урана, газа и нефти из России. С таким предложением выступила глава фракции «Зеленых» в парламенте Швеции Мария Ферм.

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