Глава фракции «Зеленых» в парламенте Швеции Мария Ферм заявила, что страна должна отказаться от российских газа, урана и нефти. Кроме того, она уверена, что последовать примеру Стокгольма должны все государства Европейского союза.

Также Ферм отметила, что Швеция должна вкладывать еще больше денег в развитие обороноспособности страны.

«И когда мы реализуем эти инвестиции в укрепление своего оборонного потенциала, то контрпродуктивно, если мы будем продолжать импортировать нефть, газ и уран из России. Швеция и ЕС должны остановить импорт», – заявила она.

Ферм отметила, что увеличение расходов на оборонительные цели до 2 процентов от ВВП является верным решением. Но действия Стокгольма должны быть последовательными, поэтому следующий шаг – это отказ от сырья, которое поставляет России. Следом за Швецией, считают «Зеленые», это должен сделать ЕС.