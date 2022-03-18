Обозреватель из Китая Алекс Ло рассказал о крупных ошибках, которые были допущены США. Об этом он сообщил в статье для издания SCMP.

Эксперт отметил, что президент России Владимир Путин имеет гораздо больше народной поддержки, чем его коллега Байден среди американцев. Кроме того, он предположил, что даже те американцы, которые отдали за Байдена свой голос ранее, сейчас, столкнувшись с сильным повышением цен на продукты и на бензин, в будущем от него отвернутся.

Также эксперт отметил, что США принимают в отношении Китая довольно жесткую позицию. В Вашингтоне по какой-то причине ждут, что в Китае хотят угождать Западу, ради чего захотят прекратить развивать российско-китайские отношения. Также в США надеются на помощь Китая в том, чтобы остановить Россию на Украине.

Однако, как указал эксперт, для этого у Китая нет стимула, а потому он и дальше будет заниматься нейтральную позицию. В США это слишком поздно поняли, и потому сейчас пытаются расколоть сотрудничество России с Китаем, а также с Ираном.

Ранее в Испании заявили, что собираются подать на Владимира Путина в Международный уголовный суд. Сейчас проводят для этого сбор необходимых документов.