Власти Испании заявили, что начинают работу по сбору документов, чтобы инициировать судебное дело лично против российского президента. Испанские власти планируют подать иск в Международный уголовный суд.

Власти Испании обвиняют российского президента Владимира Путина в совершении военных преступлений и преступления против людей, которые идут в ходе специальной операции на территории Украины в защиту Луганской и Донецкой народных республик.

Указывается, что Педро Санчес, председатель правительства Испании, заявил, что власти Испании намерены продвигать этот документ далее в процессе диалога с руководителями региональных правительств.

По информации правительственных источников, испанский Совет министров начнет открытие дела уже во вторник, 15 марта.

В настоящее время уже идет суд в Нидерландах, иск подала Украина против России. Международный суд рассматривает иск со стороны киевских властей по поводу проведения Россией спецоперации.